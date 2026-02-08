El Athletic respira en San Mamés y deja tocado al Levante

El Athletic Club derrotó por 4-2 al Levante en San Mamés y sumó tres puntos de oro que alivian una situación clasificatoria que empezaba a ser preocupante y dejan tocado a un equipo 'granota' que ve frenada su progresión y queda hundido en la penúltima posición.

La expulsión con roja directa del central Alan Maturro poco después del cuarto de hora de partido condicionó el desarrollo de un duelo que parecía sentenciado a favor de los locales a falta de diez minutos y concentró emoción y goles, cuatro, en una recta final trepidante.

El alineación del Athletic dejaba claro la trascendencia del partido para los locales. Valverde puso al mejor once posible, con los hermanos Williams, Iñaki y Nico, al frente y la relativa sorpresa de la presencia de Serrano en la banda derecha.

En el Levante Luis Castro apostó también por el equipo que había sacado la cabeza en las últimas jornadas, con la baja obligada de Matías Moreno y el camerunés Etta Eyong en punta.

Los locales salieron enchufados al partido con Serrano bullicioso, que lanzó el primer aviso en el minuto 3, e Iñaki muy participativo y creando siempre inquietud en la zaga 'granota'.

El Levante aguantó bien el primer envite rojiblanco y consiguió nivelar al juego hasta la jugada que cambió el rumbo del partido. Un forcejeo continuado entre Maturro e Iñaki Williams cuando el capitán encaraba a Ryan acabó en la expulsión del central uruguayo.

Castro recompuso el equipo metiendo a Raghouber en el centro de la zaga y en primera instancia logró frenar a un Athletic al que le faltó ritmo para encontrar espacios. En el minuto 29, sin embargo, Ruiz de Galarreta puso un balón de oro en la cabeza de Guruzeta que el delantero no desaprovechó para poner el 1-0.

Los visitantes acusaron el gol y el Athletic lanzó un nuevo golpe al Levante en un excelente balón al espacio de Iñaki sobre la carrera de Guruzeta que el goleador plasmó con temple en el segundo tanto.

Con el partido bien encarrilado, la mala noticia para los de Valverde llegó en el minuto 39 con la lesión, aparentemente muscular, de Yuri Berchiche.

El Levante, lógicamente tocado, trató de no perder la cara al partido y lo intentó antes del descanso en una jugada de estrategia en la que a Iván Romero se le fue por encima del larguero un remate tras una falta sacada por Carlos Álvarez.

En la segunda mitad el partido transcurrió sin demasiados sobresaltos para el Athletic. El conjunto bilbaíno dispuso de claras ocasiones para cerrar el partido con un tercer gol que hubiera sido definitivo, pero no lo logró y acabó complicándose la vida de manera innecesaria.

En el minuto 81 Elgezabal, con un acrobático remate de media chilena que superó por alto a Unai Simón, desperezó a una afición local que ya celebraba los tres puntos. Con el 2-1 llegaron cinco minutos de incertidumbre a los que pareció poner fin Serrano en el 86 con el 3-1, pero el Levante no arrojó la toalla y Olasagasti, con una gran volea desde fuera del área, devolvió los sudores a la parroquia rojiblanca.

La afición sufrió también un susto importante tras un fuerte choque entre Unai Simón y Arriaga. El hondureño tuvo que abandonar el campo en camilla y en la prolongación derivada de esa atención médica Serrano firmó el 4-2 definitivo.