El 1x1 del Girona contra el Betis

Llegaba el Girona con un cometido claro al encuentro: sumar otros tres puntos para irse a las vacaciones de Navidad como líder en solitario de LaLiga. Sin embargo, no pudo cumplir con su cometido. Con el paso de las jornadas el equipo de Míchel ha demostrado una regularidad y juego digno de admirar, pero hasta el equipo más en forma de LaLiga se deja puntos. El Betis, por su parte, no había perdido en los 12 partidos disputados en su feudo y puntuando con tres empates consecutivos, el último frente al Madrid. En esta ocasión no puso excepción a la norma.

Míchel orquestó un centro del campo con Pablo Torre, Aleix García e Iván Martín para medirse a un equipo que se hace fuerte en casa. Manuel Pellegrini , en cambio, optó por hasta cinco jugadores diferentes en comparación con el último partido frente a la Real Sociedad.

Si bien la primera parte tuvo al Girona como claro dominador, en la segunda no se puede decir lo mismo. Sobre todo, en el último tramo del segundo tiempo en el que el Betis llegaría a gozar de las mejores oportunidades, pero que no fueron suficientes para adelantarse en el marcador. Los ‘blanc-i-vermells’, por su parte, rascaron un insuficiente punto que les supo a poco.

ESTAS SON LAS NOTAS DEL GIRONA:

Gazzaniga (7), Cerrojo: El guardameta argentino fue providencial para no agravar la cantidad de goles encajados, con intervenciones que salvarían a los ‘albirrojos’. La confianza que transmite de cara a sus compañeros volvió a demostrarse una vez más.

Eric García (8), Seguro: El central de Martorell dio a entender que el rendimiento ofrecido en las jornadas previas no es fruto de la casualidad. Actualmente, es uno de los mejores zagueros del Girona y muestra una confianza en él mismo que no acababa de ofrecer la pasada campaña en Can Barça. Sin duda, el 'Erasmus' a los mandos de Míchel le está sentando de fábula.

David López (6), Lesionado: Estaba haciendo un buen partido hasta el momento, pero no pudo acabarlo por unas molestias que le obligaron a retirarse antes de lo previsto. Entró en su lugar Juanpe para solucionar la papeleta con internadas que protagonizaría el Betis, la mayoría de ellas en la segunda parte.

Blind (5), Desconectado: El central neerlandés dejó patente que en algunas ocasiones le falta algo más de contundencia. También de cara a puerta, porque pese a que no sea su especialidad, gozó de la mejor ocasión de la segunda parte delante de Rui Silva.

Miguel Gutiérrez (7), Persistente: El lateral izquierdo volvió a ofrecer una notable versión con llegadas por izquierda junto a Savinho. De hecho, fue uno de los más incisivos en la primera parte y la mayoría de internadas pasaron por sus botas. El madrileño también corrector en defensa es un argumento que tanto Míchel como sus compañeros agradecen.

Aleix García (8), Luchador: El centrocampista ofreció garra y sostén al equipo. El juego pasó por él tanto en ataque como en defensa. García es el enlace y motor para que el equipo carbure. No lo tuvo tampoco fácil en disputas con los ‘verdiblancos’, en las que Rodri también dijo la suya.

Pablo Torre (7), Conductor: El mediapunta cedido por el Barça fue una de las sensaciones del partido, dando pases clave para que Savinho y Dovbyk echaran a correr. Gran visión de juego y maña para salir de situaciones complicadas en las que el Betis presionaba de ‘lo lindo’.

Iván Martín (6), Pulmón: Papel complicado, el que tuvo que afrontar ante la medular de los de Pellegrini, con 'huesos' como William Carvalho, Marc Roca o Guardado. Fue un buen acompañante de Aleix García y Pablo Torre para sumar tanto en ataque como en defensa.

Yan Couto (7), Puñal: El extremo brasileño intentó por activa y por pasiva desde la derecha generar peligro. Con él y Savinho, Míchel tiene asegurado el poder generar peligro. Ahí están las llegadas que ambos han protagonizado.

Savinho (8), Rumbero: Anduvo el brasileño desacomplejado en ataque y sin miedo a intentarlo una y otra vez. El que es uno de los jugadores más desequilibrantes de LaLiga lo volvería a demostrar una vez más con acciones de valor para acercar al Girona al gol.

Dovbyk (7) Killer: El ucraniano volvió a ser el goleador de los de Míchel y ya son 11 goles los que acumula en Liga, solo superado por Griezmann (12 goles) y Bellingham (13 goles).

Juanpe (6), Correcto: El zaguero tuvo que entrar en el lugar del lesionado David López y cumplió con su deber. Cabe decir que el Betis encontró a un Girona algo sobrepasado en el último tramo de partido y no paró de asediar su campo.

Portu (5), Sacrificado: El delantero nacido en Beniel sustituyó a Pablo Torre y no tuvo gran incidencia en el juego en comparación con el cántabro.

Stuani (6), Peleón: El uruguayo salió los últimos minutos para sustituir a Dovbyk y fue a presionar a la defensa bética para dificultarles la salida de balón. Esta vez no encontró premio ni tampoco gozó de ocasiones.

John Solis (5), Testimonial: Su incorporación tampoco sumó nada diferente al equipo y tampoco tuvo tiempo para destacar, con el Betis volcado en ataque.

Valery (5), Intrascendente: No fue una excepción al resto de cambios.