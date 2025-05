La Vuelta femenina ensayará la salida del Tour 2026 este domingo

Las mejores mujeres ciclistas ensayarán este domingo la salida del Tour 2026. Lo harán nada menos que en el centro de Barcelona, con un espectáculo tan grandioso como gratuito. Será la ocasión para que la ciudadanía, guste o no el ciclismo, se familiarice con la misma modalidad que dentro de un año y dos meses servirá para levantar el telón de la mejor carrera ciclista del mundo. Una contrarreloj por equipos, calcada en cuanto a la fórmula, a la que disputarán los hombres el 4 de julio de 2026, servirá como señal de arranque de la Vuelta a España femenina, que se disputa por tercera vez y que por primera ocasión se inicia en la capital catalana.

El estreno de la etapa inaugural de la ronda española, que finalizará el sábado, 10 de mayo, en Asturias, no podía ser mejor; la Pedrera, como monumento estrella de Barcelona, acogerá en su base la rampa de lanzamiento donde las siete mujeres integrantes en cada uno de los 21 equipos participantes comenzarán un recorrido de ocho kilómetros que las llevará a través de las calles de Provença y Aribau hasta la Diagonal para regresar de nuevo al paseo de Gràcia por Muntaner y Mallorca, calle por la que también pasarán el año que viene los corredores del Tour. “Hemos buscado un recorrido que no sea especialmente duro para que no haya grandes diferencias entre las escuadras participantes”, cuenta Fernando Escartín, exciclista profesional y director técnico de la prueba.

Qué nadie se asuste, las mujeres ruedan a 50 por hora, vistas y no vistas, con los cascos aerodinámicos enganchados al manillar, cabezas agachadas, siguiendo a escasos centímetros la rueda de la compañera que precede o propulsando a las otras seis corredoras. Cada tres minutos partirán los equipos, el primero lo hará a las 12.51 horas de este domingo y el último llegará a las 14 horas.

Será más de una hora de espectáculo, junto a las vallas, para tomar el aperitivo y seguir un evento deportivo de primer nivel, el mejor ensayo para el Tour con un trazado en julio de 2026 de 19 kilómetros; en ese caso, dentro de un año, los ciclistas saldrán del Fórum para acabar a las puertas del Estadi Olímpic y recorrer buena parte de Barcelona.

“Siempre lo tuvimos claro: la apuesta por acoger la salida de la Vuelta femenina suponía algo histórico en los preparativos para celebrar el año que viene el Gran Départ del Tour”, explica David Escudé, concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona. “Somos muy optimistas de cara a la respuesta ciudadana para el domingo. Esperamos devolver a la ciudad el honor de compartir escenarios con la Copa América y el Tour”, añade Javier Guillén, director general de la Vuelta.

En 2026, ya con el Tour, Barcelona acogerá la llegada de las dos primeras etapas, ya que el domingo, 5 de julio, la segunda jornada de la Grande Boucle acabará también en la capital catalana. Los corredores llegarán desde Tarragona y circularán por parte de las carreteras por las que transitarán las mujeres ciclistas el próximo lunes, entre Molins de Rei y Sant Boi, en un día de ciclismo femenino impulsado por la Diputació de Barcelona. “La segunda etapa de la Vuelta femenina nos servirá de experiencia de cara al paso del Tour. El 5 de julio de 2026 será un día histórico para Molins de Rei, para los que amamos el deporte. Además, la salida de la segunda etapa nos sirve para impulsar el deporte femenino en la ciudad”, afirma Ester Espinosa, exjugadora de balonmano y concejala de movilidad en el ayuntamiento molinense.

VOLLERING Y NIEWIADOMA, LAS FAVORITAS

Así que no sólo será Barcelona la ciudad que ensayará la salida del Tour 2026 gracias a las mejores corredoras del mundo, entre ellas Demi Vollering y Katarzyna Niewiadoma, las ganadoras de las dos últimas ediciones de la ronda francesa. Lo harán también las localidades de Begues, Gavà y Viladecans, que compartirán trazado entre la ronda española femenina y la francesa masculina.

“Estamos ante un momento histórico con el ciclismo porque en 2026 Barcelona acogerá el Tour con los mejores corredores, después de haberlo hecho con la Vuelta masculina en 2023 y en cada edición de la Volta. Ahora llega la Vuelta femenina y ojalá sirva, sobre todo, para que las niñas vean a sus referentes y se animen a coger la bicicleta, no sólo como práctica deportiva sino como herramienta de transporte y como un vehículo que sirve para pasárselo bien”, añade Escudé.

De hecho, en el aspecto más técnico, el espectador, que este domingo se coloque detrás de las vallas en las calles de Barcelona, apenas notará la diferencia sobre si quienes conducen las bicis son hombres o mujeres. Porque unos y otros impulsan las bicicletas a más de 50 por hora y esto, a pie de calle, no se percibe.

Por una vez -ojalá sirva de precedente de cara al Tour- reinará el buen tiempo en Barcelona. En 2009, cuando la ronda francesa acabó en Montjuïc, lo hizo con lluvia y el estreno de la Vuelta 2023 fue un suplicio por una tormenta que llenó la ciudad de agua y oscuridad. La previsión indica sol, 23 grados y sin apenas viento, lo que favorecerá el espectáculo. Y, además, gratuito.