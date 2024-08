La Vuelta a España 2024, hoy en directo: Etapa 7 entre Archidona y Córdoba

RICCITELLO RUEDA MUY DOLORIDO

El joven Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) sufrió una caída ayer más de 7 minutos sobre los favoritos camino de Yunquera, cuando era 12º en la clasificación general: “Estoy bien, solo un raspón de la carretera. No creo que sea grave. Las carreteras estaban muy resbaladizas, creo que se pudo ver a bastantes corredores yéndose al suelo. No sé exactamente qué pasó, perdí el control de la rueda delantera y me fui al suelo con otros dos corredores”.