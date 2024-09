Soler: "Después de muchos tiros al palo, lo logré"

El español Marc Soler (UAE) ganador de etapa en Lagos de Covadonga, celebró el hecho de poder dedicar su tercera victoria en la Vuelta "a mi mujer e hijos" después de "varios tiros al palo", además en un escenario legendario en la historia de la ronda.

"No sé si es el triunfo más bonito de mi carrera, ahora mismo no lo veo en perspectiva, quizás sí, pero me valía con alzar los brazos en cualquier etapa de la Vuelta. Dentro de unos días me daré cuenta de donde he ganado y lo disfrutaré más. Este triunfo es para mi mujer y mis hijos, uno de ellos acaba de nacer", comentó en meta el ciclista catalán.

Después de 3 terceros puestos, el ciclista de Vilanova i la Geltrú, de 30 años, por fin logró alzar los brazos, tal y como hizo antes en Lekunberri (2020) y Bilbao (2022).

" Llevaba tiempo intentándolo y siempre estaba pegando al palo, y eso me daba confianza para seguir luchando. Me encuentro bien y siempre doy el máximo, pero en esta Vuelta me están acompañando los resultados. Hoy ataqué dos veces y en la segunda ya no miré atrás y pude alzar los brazos",

Soler entró en la fuga del día con otros dos compañeros del UAE, Jay Vine e Isaac del Toro, una mayoría absoluta que finalmente se tradujo en victoria para el equipo.

"Al final teníamos que pelear por la etapa, teníamos a Del Toro y Jay Vine en la fuga, pero corremos como equipo y valía con ganar con cualquiera. Es importante este triunfo, pero hay que seguir peleando por otra victoria", dijo.

Tres triunfos en años pares, el excorredor del Movistar comentó que sigue siendo el mismo corredor de siempre, pero ahora asentado en un equipo que le ha permitido crecer como ciclista.

"Soy el de siempre, tengo la misma manera de correr. En el UAE he encontrado mi sitio, y Matxín lo gestiona todo bien, sabe cuándo debo trabajar para el equipo, o luchar por la etapa, y yo lo que tengo que hacer es aprovechar las oportunidades que me da el equipo", concluyó.