Roglic: "La Vuelta no está decidida"

El esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora), líder de la Vuelta tras su triunfo en solitario en Moncalvillo, descartó la idea que tener asegurado el cuarto título de la ronda española y remarcó la importancia de las dos próximas etapas, la de Picón Blanco y la crono de Madrid.

"Mañana es la última gran etapa, y será muy dura. Y como no hacemos el habitual circuito en Madrid, tenemos otra etapa decisiva con la contrarreloj, así que el triunfo en la Vuelta está lejos de estar hecho", comentó el esloveno.

Ganador de 15 etapas en la Vuelta, tres en la presente edición, Roglic quedó sorprendido de las diferencias que consiguió en la cima de Moncalvillo, en especial de los 1.49 minutos sobre el anterior líder, el australiano Ben O'Connor.

"Estoy sorprendido con las diferencias"

"La verdad es que estoy sorprendido con las diferencias, y además muy contento con la manera en que me estoy desenvolviendo, también estoy contento por mis compañeros", afirmó. Fue la segundo triunfo de Roglic en Moncalvillo, ya que se impuso en 2020 en la cima riojana.

"Tenía buenos recuerdos de este puerto, y no he desaprovechado la oportunidad. Estoy contento con haberme vestido con el maillot rojo. Realmente no era el plan controlar tanto. Yo dije que no necesitaba ganar la etapa, pero algunos compañeros del equipo me han dicho: "no te escucharemos, trabajaremos igualmente. Teníamos que ir a una, así que hemos ido a por ello", concluyó.