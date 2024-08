La Vuelta a España 2024 regresa esta semana con su edición número 79. El inicio de la ronda española, considerada una de las 'Grandes Vueltas' junto con el Tour de Francia y el Giro de Italia, es uno de los momentos más esperados por los amantes del ciclismo.

La edición de este año, sin embargo, cuenta con ausencias muy destacadas entre la lista de participantes. La más notable, confirmada justo al finalizar el Tour de Francia, es la de Tadej Pogacar, aunque tampoco estarán los otros dos 'gigantes' del ciclismo ni uno de los representantes españoles con más opciones.

Como contraparte, La Vuelta sí contará con el ganador de la edición anterior, Sepp Kuss, y uno de los más laureados en el palmarés de la ronda española, Primoz Roglic.

Te contamos quiénes son las principales ausencias de la Vuelta a España 2024:

TADEJ POGACAR (UAE TEAM EMIRATES)

Después de conquistar Giro y Tour, a Tadej Pogacar se le presentaba una ocasión histórica. En caso de proclamarse campeón en La Vuelta, se hubiese convertido en el único ciclista del circuito masculino capaz de ganar las tres 'Grandes Vueltas' en una misma temporada. Sin embargo, el esloveno confirmó su ausencia una vez acabado el Tour, alegando que necesitaba descansar.

Tadej Pogacar, el gran dominador del Tour de Francia 2024 / EFE

JONAS VINGEGAARD (TEAM VISMA)

La ausencia de Vingegaard, segundo clasificado en La Vuelta 2023, responde a motivos similares a los de Pogacar. Tras un año complicado desde su caída en la Itzulia, en la que se rompió la clavícula y varias costillas, el danés anunció tras el Tour que necesitaba descansar. Actualmente está disputando la Vuelta de Polonia, competición menos exigente.

Jonas Vingegaard celebra su victoria de etapa en el Tour tras imponerse a Pogacar en la línea de meta / EFE

REMCO EVENEPOEL (SOUDAL QUICK-STEP)

Remco Evenepoel había pregonado su intención de participar en La Vuelta tarde o temprano, pero este año tampoco será el de su debut. El belga, que también fue parte del accidente en Itzulia, priorizó poder participar en los Juegos Olímpicos, dónde saldó su participación con dos medallas de oro.

Remco Evenepoel celebra la consecución de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos / LAP

JUAN AYUSO (UAE TEAM EMIRATES)

El ciclista español tenía muchas ganas de participar en el Tour, y la ausencia de los tres gigantes multiplicaba sus opciones en la clasificación general. Sin embargo, tal como confirmó el propio Ayuso en una entrevista para As, no ha "vuelto a ser el mismo" desde que tuvo que retirarse del Tour de Francia por COVID. Intentó reencontrarse en los Juegos Olímpicos, pero no estaba en plenas condiciones y finalizó en la posición 22.

Juan Ayuso, durante el Tour de Romandía / EFE

