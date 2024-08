OFICIAL: Primoz Roglic estará en La Vuelta

A tan solo cinco días para el inicio de La Vuelta España, el equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe ha confirmado la noticia más esperada. Primoz Roglic, tres veces campeón de La Vuelta y ganador de doce etapas, regresa de nuevo a su competición favorita.

Tras su abandono en el Tour, el ciclista esloveno ha estado preparándose en una concentración exigente durante las últimas y llega con la firme intención de volver a pelear por la general.

Roglic liderará el equipo del Bora, que contará además con dos ases más para la general: Daniel Felipe Martínez y Aleksander Vlasov.

Ayuso se queda fuera

El ciclista español Juan Ayuso no participará en La Vuelta a España, que arrancará el sábado 17, tras no aparecer en el anunció de los ocho corredores escogidos por el equipo UAE en su red social X.

El ciclista español, de 21 años, afectado por los síntomas del COVID, no llega al máximo nivel y tanto corredor como equipo acordaron que no disputase La Vuelta para no forzar al ciclista, que se quedará sin participar al no estar al cien por ciento.

El corredor tuvo que abandonar el Tour de Francia por COVID, lo que le impidió entrenar. Ayuso sí pudo asistir a los Juegos Olímpicos de París, en los que terminó en el puesto 22º, sin encontrarse en condiciones plenas.