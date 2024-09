O'Connor: "Será difícil mantener el maillot rojo"

El australiano Ben O'Connor (Decathlon), líder de la Vuelta a España, disfrutó en Asturias del segundo día de descanso "orgulloso e ilusionado" por vestir el maillot rojo, pero consciente de que será difícil conservarlo hasta Madrid.

"Empezar la última semana de una gran vuelta como líder es genial y especial, algo que no me esperaba, pero estoy orgulloso de estar en esta posición. La roja me generó una emoción máxima y ahora tenemos que trabajar. Será difícil conservarla, pero haré todo los posible para mantenerla", señaló el ciclista "aussie".

O'Connor se puso líder en la sexta jornada y ahora marcha al frente con una ventaja de 1.01 sobre el esloveno Primoz Roglic, su rival más próximo.

"Liderar una carrera por etapas es una experiencia completamente diferente, nunca antes la había tenido. He subido al podio en carreras por etapas, incluso he estado cerca de ganar una, pero nunca había estado al frente de una gran vuelta", explicó.

Lo que más recordará O'Connor será "el enfoque mental de todo el equipo y cómo trabajamos juntos ", detalló.

Con 2.44 minutos sobre el cuarto clasificado, el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), a seis días de su llegada a Madrid, Ben O'Connor puede aspirar a terminar por primera vez en su carrera, al menos, entre los tres primeros de una grande.

"El podio siempre ha sido el objetivo en esta Vuelta. Antes de la sexta etapa no pensaba que podría estar entre los cinco primeros, pero después de esta etapa, mis posibilidades subieron. Espero que esta última semana vaya bien y esté en mi mejor nivel", comentó.

Ante la jornada des este martes en Lagos de Covadonga, O'Connor dijo que será "una etapa muy difícil y muy importante. Con esta penalización de 20 segundos y su retraso, estoy seguro de que Primoz Roglic lo dará todo para intentar remontarme".

Ben O'Connor pasará la temporada que viene a las filas del Jayco AlUla.

"Pasé cuatro años en Decathlon AG2R La Mondiale y sentí que era hora de un cambio. Todavía amo a este equipo, tengo ese sentimiento. Así es como voy a irme", concluyó.