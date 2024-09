Luis Ángel Maté anuncia su despedida como ciclista profesional tras 17 temporadas

Luis Ángel Maté (Euskaltel Euskadi), "El lince de Marbella" anunció tras la decimonovena etapa de la Vuelta a España que este próximo domingo cuando la ronda concluya en Madrid pondrá fin a su carrera como ciclista profesional después de 17 temporadas en el pelotón.

Luis Ángel Maté, nacido en Madrid hace 40 años y afincado en Marbella, recordó como mejor momento de su vida profesional el hecho de correr el Tour y ver a su famlia a pie de carretera. "Soy ciclista gracias al sacrificio de mi familia, que invirtió el tiempo necesario para que corriera yo. Ver su sonrisa a pie de carretera ha sido lo más bonito de mi carrera", comentó a modo de resumen.

A partir de ahora, "El lince" vivirá otra vida. Este domingo en Madrid, tras la crono, se despedirá del deporte de su vida, y luego se irá en bicicleta hasta Marbella. "Ahora se abre un puerto que no conozco, y surgen dudas. Estoy nervioso, pero también tranquilo porque el ciclismo te da herramientas para el futuro. Seguiré montado en bici, eso seguro, para mi la bici es una filosofía y forma de vida", comentó.

"Montar en bici y ser profesional es un privilegio"

Caracterizado por ser habitual en las escapadas, siempre terminó las etapas con una sonrisa. "La sonrisa se debe a que hay que ser agradecido a la vida y al ciclismo. Montar en bici y ser profesional es un privilegio, e ir escapado es una forma de honrar este deporte. Soy un privilegiado, llegué a profesional y he disfrutado de mi vida deportiva, estoy agradecido al ciclismo", subrayó.

Sobre sus comienzos y el ciclismo actual, Maté se refirió a las diferencias entre uno y otro. "Ahora se vive otro ciclismo, se ha tecnificado mucho, pero no deberíamos olvidar sus orígenes. No todo el progreso es bueno, no se puede perder su parte romántica. Ahora se hacen grandes sacrificios desde joven, surgen figuras como Pogacar o Evenepoel, pero hay que respetar los tiempos", comentó.

Para Maté, sin duda, esta Vuelta, la de su despedida, ha sido muy especial para él. "Este Vuelta es la más especial. Intento disfrutar de lo que se puede, aunque se va rápido y es difiícil disfrutar. Tengo pasión por esta carrera y trato de trasmitirla a compañeros y la gente que viene a saludarme".

Maté entregó en el acto de despedida del ciclismo un maillot rojo firmado por todos los periodistas al colega francés de L'Equipe Manolo Martínez, quien también este domingo se despedirá de la profesión después de casi cuatro décadas siguiendo el ciclismo por todo el mundo.