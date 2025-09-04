El Israel, desde Girona al universo ciclista

Si alguien se acerca por las inmediaciones del polígono industrial de Vilablareix, a las afueras de Girona, no se extrañará al ver autocares, camiones y coches pintados de azul con una estrella de David y publicidad de Premier Tech, una empresa canadiense que se dedica a gestionar las aguas residuales, entre otros cometidos. También intentará reconocer a algunos de los corredores aficionados, miembros de la denominada academia de la escuadra; una decena de ellos, chavales que quieren convertirse en ciclistas profesionales, vive en la capital gerundense.

Si se incorporan a la bici, por ejemplo, para tomar el agua del bidón, será el momento de adivinar el nombre que llevan en el pecho, Israel, el equipo que fundó Sylvan Adams, un magnate canadiense, loco por la bici, con varios títulos como corredor máster, ahora con 66 años, y que desde el martes se encuentra en la Vuelta para animar a los ciclistas de su equipo y para convencerlos de que por su cabeza no pasa la idea de retirarlos de la Vuelta.

Base gerundense

El Israel-Premier Tech tiene la base de su equipo en Girona, un almacén donde guardan los camiones, autocares, furgonetas y los coches que no están en competición y todas las bicis de la marca Factor, una empresa británica que se dedica al mercado ciclista de alta gama. Entre tres y cuatro personas se encargan de la nave ya que los mecánicos del equipo van y bien. Son los que recogen y entregan los vehículos al inicio de las competiciones, como ocurrirá ahora en la Vuelta. Si es por ellos, que sea al final de la prueba, en Madrid, el 14 de septiembre.

Los ciclistas del Israel, al frente del pelotón de la Vuelta. / ISRAEL PREMIER TECH

El EF Education, con licencia estadounidense, también tiene otro almacén en la zona. Son los dos únicos equipos profesionales que siguen en Girona, que se convirtió hace unos años en la ciudad donde vivía el mayor número de corredores de primer nivel, a raíz de que Lance Amstrong escogiera la localidad catalana para vivir durante la competición ciclista, prácticamente todo el año salvo el periodo navideño.

Chris Froome, en el equipo

Los ciclistas, salvo excepciones como Chris Froome, que vive en Mónaco y se recupera del accidente sufrido la semana pasada, residen mayoritariamente en Andorra y como el resto de los profesionales afincados en el país pirenaico muchas veces cruzan por la frontera del río Runer, camino del llano y de La Seu d’Urgell.

Adams, un canadiense hijo de un superviviente del Holocausto, amasó una fortuna gracias a las inversiones inmobiliarias antes de establecerse con su familia en Israel a mediados de la década pasada para convertirse en un “embajador con misión especial” del país, con buenos contactos políticos y dedicado a la promoción turística gracias, sobre todo, al equipo ciclista. Presume de haber pagado de su bolsillo la actuación de Madonna en el Festival de Eurovisión que se celebró en Tel Aviv (2019).

El Israel, en la contrarreloj de Figueres. / ISRAEL PREMIER TECH

Fue el promotor que llevó el Giro a Israel en 2018, tres etapas con una inversión cercana a los 10 millones de euros, para que pudiera empezar a lucirse en las grandes carreras su nuevo equipo, después de comprar la licencia del Katusha, cuando la empresa rusa decidió retirarse del ciclismo. Curioso, de haberse mantenido en el ciclismo profesional, el Katusha habría perdido el derecho a participar en las carreras del calendario, como le sucedió al Gazprom, cuando la UCI (Unión Ciclista Internacional) lo suspendió a raíz de las sanciones decretadas contra Rusia tras la invasión a Ucrania.

28 corredores

En el Israel Premier Tech corren 28 ciclistas, ninguno español, aunque sí hay personal de esta nacionalidad entre la dirección, con el técnico navarro Óscar Guerrero a la cabeza. Sólo tres corredores son israelíes. Uno de ellos, Nadav Reisberg, participa en la Vuelta, aunque clasificado en los últimos puestos de la tabla, a más de dos horas de Jonas Vingegaard, líder de la prueba.

Llegaron a ser equipo World Tour, la máxima categoría del ciclismo, pero la perdieron en 2022 cuando bajaron por los resultados al segundo nivel como conjunto continental, aunque como siempre son los primeros de la clasificación tienen plaza asegurada en Giro, Tour y Vuelta.

Por eso, corren ahora en España y por la misma razón se complica la posibilidad de retirarlo de carrera. “Si los expulsamos nos arriesgamos a una demanda judicial que podría costarnos una fortuna”, recalcó este jueves Óscar Pereiro, embajador de la Vuelta en la salida de Laredo.

