"Para ganar tenía que pasar algo loco y ha pasado"

Brandon McNulty (UAE Team Emirates), primer líder de la Vuelta 24 firmando la crono más rápida de la historia a 57,197 km/hora, dijo que tenía pasar "algo loco para que pudiera ganar", pero su victoria fue producto de una portentosa exhibición a lo largo de los 12 km del recorrido.

“Sabía que si pasaba algo loco podía ganar… e !imagino que ha pasado algo loco!. Tenía esperanzas, pero esto es difícil de creer. Sencillamente, he tenido súper buenas piernas. Me he estado sintiendo muy bien en los entrenamientos, especialmente desde los Juegos Olímpicos", dijo el ciclista de Phoenix, de 26 años.

McNulty, ganador de 5 cronos esta temporada, explicó que en un esfuerzo tan corto apenas da tiempo para regular, por lo que el esfuerzo se desarrolla "a bloque" de principio a fin.

"Sencillamente he ido tan fuerte como he podido. He demostrado que soy capaz de rematar en un día bueno. Es bonito estar en el liderato y lo disfrutaré, pero no es ningún secreto que tenemos dos líderes muy fuertes en Joao Almeida y Adam Yates, por lo que haré todo lo que pueda para ayudarles", concluyó.

Las dificultades de Carlos Rodríguez

Por su parte, Carlos Rodríguez (Ineos) ha reconocido que ha sido una contrarreloj difícil de gestionar porque les resultaba difícil hasta "mantener la postura en la bicicleta".

"No era fácil mantener la posición. Lo mejor es que he podido llegar sano y salvo. El viento entraba muy fuerte", ha reconocido el español.

Sobre la elección de la posición de salida, ha comentado que el equipo es el que ha tomado la decisión buscando "el que podía ser el mejor momento".

No obstante, el granadino no se ha mostrado "del todo satisfecho" con la crono que ha hecho, "pero esto acaba de empezar".