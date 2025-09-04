Juan Ayuso logra una segunda victoria en la Vuelta

Juan Ayuso consiguió este jueves en la localidad cántabra de Los Corrales de Buelna la segunda victoria en esta Vuelta después de la conseguida en la cumbre de Cerler. De este modo, su equipo, el UAE, se apunta el quinto triunfo en la carrera donde Joâo Almeida ocupa la segunda plaza de la general por detrás de Jonas Vingegaard.

El éxito de Ayuso llegó en un día de tranquilidad en la Vuelta después de la protesta vivida en Bilbao, contra la participación del equipo de Israel y que obligó a cancelar los últimos tres kilómetros de la etapa. La ronda española afronta este viernes la subida al Angliru.