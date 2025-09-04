Ciclismo
Juan Ayuso logra una segunda victoria en la Vuelta
Vingegaard sigue líder
Redacción
Juan Ayuso consiguió este jueves en la localidad cántabra de Los Corrales de Buelna la segunda victoria en esta Vuelta después de la conseguida en la cumbre de Cerler. De este modo, su equipo, el UAE, se apunta el quinto triunfo en la carrera donde Joâo Almeida ocupa la segunda plaza de la general por detrás de Jonas Vingegaard.
El éxito de Ayuso llegó en un día de tranquilidad en la Vuelta después de la protesta vivida en Bilbao, contra la participación del equipo de Israel y que obligó a cancelar los últimos tres kilómetros de la etapa. La ronda española afronta este viernes la subida al Angliru.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¡Balde cae lesionado!
- ¿Por qué el Barça no alcanzó la regla del 1:1?
- Lewandowski, 'no' a 100 millones de euros de Arabia... Por ahora
- Caos en el Leverkusen: Ten Hag explota, la 'traición' con Lucas Vázquez y una nueva leyenda del Madrid en el banquillo
- La incomprensible gestión con Etta Eyong
- El Mallorca suspende a Dani Rodríguez y le retira la capitanía
- Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
- Gistau, un 'intocable' para Belletti