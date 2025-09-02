Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La etapa 10 de la Vuelta a España, en directo: Parque de la Naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua

Los 175,3 kilómetros por carreteras navarras en constante ascenso pondrán a prueba a los participantes

Una imagen de la etapa 9 de la Vuelta a España.

Una imagen de la etapa 9 de la Vuelta a España. / Javier Lizón / EFE

Después de la primera jornada de descanso y evaluación de la situación de la 80ª Vuelta a España, el pelotón retoma la carrera en el parque de la naturaleza de Senda Viva con una etapa en constante ascensión por carreteras navarras con final en Larra Belagua, en una jornada a priori propicia para que la fuga pueda tener éxito.

La décima etapa llevará a los supervivientes desde la ribera del Ebro hasta el Pirineo navarro en un tránsito de sur a norte en el que se completará un recorrido de 175,3 kilómetros entre Senda Viva y Larra Belagua.

El itinerario irá ganando metros de altura desde el inicio para llegar a la parte final en la que como entrante a la subida a Belagua se ascenderá un puerto de tercera, el alto de las Coronas. Si alguno no ha recuperado en el día de descanso podría pasarle factura.

