Ciclismo
La etapa 10 de la Vuelta a España, en directo: Parque de la Naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua
Los 175,3 kilómetros por carreteras navarras en constante ascenso pondrán a prueba a los participantes
Después de la primera jornada de descanso y evaluación de la situación de la 80ª Vuelta a España, el pelotón retoma la carrera en el parque de la naturaleza de Senda Viva con una etapa en constante ascensión por carreteras navarras con final en Larra Belagua, en una jornada a priori propicia para que la fuga pueda tener éxito.
La décima etapa llevará a los supervivientes desde la ribera del Ebro hasta el Pirineo navarro en un tránsito de sur a norte en el que se completará un recorrido de 175,3 kilómetros entre Senda Viva y Larra Belagua.
El itinerario irá ganando metros de altura desde el inicio para llegar a la parte final en la que como entrante a la subida a Belagua se ascenderá un puerto de tercera, el alto de las Coronas. Si alguno no ha recuperado en el día de descanso podría pasarle factura.
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- El surrealista verano de Marc Guiu
- La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente 'y muy viva
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito
- El Betis completa su 'masterclass' con Antony: ¡será verdiblanco!
- Flick tocó la cresta y pidió reflexión al vestuario