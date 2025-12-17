La Vuelta a España 2026: recorrido y etapas más destacadas

El recorrido de La Vuelta a España 2026 se desveló en Mónaco, desde donde partirá la primera etapa de la carrera con una contrarreloj inaugural. La gala se celebró en el lujoso club Monte-Carlo Sporting, con Carlos de Andrés y Perico Delgado como maestros de ceremonias y con una nutrida representación de ciclistas españoles e internacionales como Chris Froome, Peter Sagan o Geraint Thomas. El acto estuvo presidido por el Príncipe Alberto, gran apasionado al deporte de la bicicleta.

En la presentación se pormenorizaron los detalles de las 21 etapas que dictarán quién toma el relevo a Jonas Vingegaard, vigente poseedor del jersey rojo y cuya participación en la próxima edición es todavía una incógnita.

Estas son las etapas más destacadas de La Vuelta a España 2026.

Etapa 1 - (Mónaco-Mónaco)

Contrarreloj individual por las calles de Mónaco. Los ciclistas recorrerán el famoso trazado de la Fórmula 1, en una lucha contra el cronómetro de nueve kilómetros.

Mónaco / LA VUELTA

Etapa 4 - (Andorra la Vella-Andorra la Vella)

Jornada pirenaica por excelencia. Una etapa corta, de 104 kilómetros de distancia, pero con tres puertos de primera prácticamente encadenados (Envalira, Beixalis y Ordino) y llegada a las calles de Andorra la Vella tras un paso final por La Comella.

Andorra / LA VUELTA

Etapa 6 - (Alcossebre-Castelló)

Castelló / LA VUELTA

La llegada a la ciudad de Castellón esconderá una pequeña trampa a 20 kilómetros de meta. El pelotón deberá superar un tramo de 'sterrato' de 682 metros que podría ser decisivo en el devenir de la etapa, ya que se encuentra en plena subida al Puerto El Bartolo, de primera categoría.

Etapa 7 (Vall d'Alba-Aramón Valdelinares)

La primera meta en alto de la edición 2026 de La Vuelta a España será en territorio aragonés y con llegada a Valdelinares. 149 kilómetros con un libro de ruta plagado de puertos de segunda y tercera categoría antes de afrontar las temidas rampas de la estación de esquí.

Valdelinares / LA VUELTA

Etapa 12 - (Vera-Calar Alto)

166 kilómetros de recorrido en una etapa rompepiernas, con ascenso al Alto de Velefique y llegada en la cota almeriense de Calar Alto, la meta a mayor altitud de toda la carrera. El inicio es exigente, con una primera subida al Puerto de Los Barrancos que podría provocar una primera fuga.

Vera - Calar Alto / LA VUELTA

Etapa 18 - (El Puerto de Santamaría-Jerez de la Frontera)

La segunda lucha contra el cronómetro de la carrera es una contrarreloj de 32 kilómetros diseñada para los especialistas de la disciplina. A falta de tres jornadas para el final, podría ser decisiva para el desenlace de la clasificación general.

Jerez / LA VUELTA

Etapa 20 - (La Calahorra-Collado del Alguacil)

Exigencia máxima a las puertas de Granada, que este año 2026 tomará el relevo a Madrid como final de la competición. Con la gasolina ya justa, los corredores afrontarán una jornada de 5.000 metros de desnivel, con meta inédita el Collado del Alguacil, un puerto exigente de 8,3 kilómetros de distancia y con unas rampas que promedian el 9,8% de desnivel. La general quedará aquí vista para sentencia.