Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Ciclismo

Así hemos vivido la etapa 15 de la Vuelta a España 2025

El ciclista danés Mads Pedersen venció en la llegada de Monforte de Lemos tras imponerse al esprint en un día de tregua para los favoritos

El pelotón de Vuelta a España, en la etapa 15.

El pelotón de Vuelta a España, en la etapa 15. / Javier Lizon / EFE

Redacción

El danés Mads Pedersen (Lidl Trek) se ha impuesto en la decimoquinta etapa de la Vuelta Españadisputada entre Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167,8 km.

Pedersen ganó su primera etapa en la presente edición con un tiempo de 4h.02.13, a una media de 41,6 km/hora. Le siguieron el venezolano Orluis Aular y el italiano Marco Frigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas