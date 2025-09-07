Ciclismo
Así hemos vivido la etapa 15 de la Vuelta a España 2025
El ciclista danés Mads Pedersen venció en la llegada de Monforte de Lemos tras imponerse al esprint en un día de tregua para los favoritos
Redacción
El danés Mads Pedersen (Lidl Trek) se ha impuesto en la decimoquinta etapa de la Vuelta Españadisputada entre Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167,8 km.
Pedersen ganó su primera etapa en la presente edición con un tiempo de 4h.02.13, a una media de 41,6 km/hora. Le siguieron el venezolano Orluis Aular y el italiano Marco Frigo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Escándalo a la vista: ¡Raphinha apunta a titular en la altitud de Bolivia!
- Un debutante atípico: impacto inmediato de Sama Nomoko, el delantero más rápido de La Masia
- Comunicado médico oficial: el Barça confirma la lesión de Frenkie de Jong
- Gavi evita el quirófano
- Barça-Palmeiras, en directo: resultado y goles en vivo de las semifinales del Mundial Sub-18
- Lección de vida: cuando robar un regalo deportivo a un niño acaba por arruinar tu reputación
- Ancelotti guarda silencio en el 'escándalo Raphinha
- La desaparición de Asencio: de titular indiscutible a cuarto central