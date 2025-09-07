Así hemos vivido la etapa 15 de la Vuelta a España 2025

El danés Mads Pedersen (Lidl Trek) se ha impuesto en la decimoquinta etapa de la Vuelta Españadisputada entre Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167,8 km.

Pedersen ganó su primera etapa en la presente edición con un tiempo de 4h.02.13, a una media de 41,6 km/hora. Le siguieron el venezolano Orluis Aular y el italiano Marco Frigo.