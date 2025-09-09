El alcalde de Pontevedra secunda protestas en La Vuelta: "Es imposible ponerse de perfil"

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), ha secundado este martes las protestas organizadas por el colectivo Galiza por Palestina al paso de la decimosexta etapa de La Vuelta por la provincia de Pontevedra.

"La masacre al pueblo palestino es insostenible socialmente. Es imposible ponerse de perfil", ha señalado Fernández Lores, que ha acudido a la protesta convocada durante el recorrido de la caravana ciclista por la ciudad, punto intermedio entre Combarro y Mos.

"Como alcalde, creo que tengo que estar aquí", ha defendido el regidor pontevedrés, que ha asegurado que todos los ciudadanos "deben exigir que se acabe esta masacre".

Israel, según el alcalde de Pontevedra, "está violando" todas las leyes de la comunidad internacional al haber invadido un país "soberano" y ejecutar un "asesinato directo" de la población palestina porque "esto no es una cuestión de guerra ni una defensa de nada".

"Las imágenes televisivas son para echarse a llorar. Están sufriendo una agresión intolerable", ha reiterado Miguel Anxo Fernández Lores

El alcalde ha denunciado que la palabra genocidio "ya no me llega" para definir lo que está pasando en Gaza y ha reiterado que él, como personaje público y como representante de los ciudadanos", "tengo que estar aquí y denunciar esta agresión brutal".

Ha asegurado, a este respecto, que no entiende a la gente que le "molesta" que los ciudadanos puedan manifestar su opinión de una manera "tranquila y libre".

"No me entra en la cabeza que a nadie en el mundo que sea medianamente razonable le pueda parecer mal que la gente se manifieste de una forma pacífica y ordenada ante una masacre universal que no es de recibo", ha dicho.

Con respecto a la postura de España ante este conflicto, Fernández Lores ve "positivos" los intentos de hacer una "llamada de atención" ante la "inoperancia" de la UE y de la comunidad internacional, aunque ha afirmado que "nos gustaría que fuese más contundente".