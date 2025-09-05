Asturias se une a las protestas contra Israel y se planta en La Vuelta

El conflicto con La Vuelta por la presencia del equipo Israel Premier Tech continúa y las protestas que han marcado las etapas por territorio vasco se han trasladado también a Cantabria y Asturias, por donde transcurre el recorrido en los próximos días.

La salida de la decimotercera etapa en Cabezón de la Sal (Cantabria) ha estado marcada por una cacerolada frente al Ayuntamiento de la localidad en favor de Palestina, sin más incidentes. A la protesta se ha sumado a su vez la reacción del gobierno de Asturias que ha tomado la decisión de no participar en los actos institucionales previstos en aquellas jornadas con inicio y final dentro de su territorio.

Protesta en apoyo al pueblo palestino antes del comienzo de la etapa 13 de la Vuelta Ciclista / Javier Lizón / EFE

El Principado, según explicó en un comunicado, rebaja su participación como señal de rechazo a la presencia del conjunto ciclista de Israel. "Ni el presidente ni ningún miembro del Consejo de Gobierno asistirá a las etapas asturianas de la competición", afirma el comunicado. De esta manera no habrá representación institucional desde hoy mismo en el final de etapa en el mítico Angliru, en la primera de las jornadas asturianas de La Vuelta.

En la nota publicada por el gobierno asturiano, se explica que "esta decisión expresa el rechazo del Gobierno de Asturias a la presencia del equipo Israel Premier Tech en la competición". “Nosotros no tenemos capacidad para impedir su participación. Tampoco la tiene siquiera el Gobierno de España. Pero lo que sí podemos y queremos hacer es manifestar nuestro desacuerdo”, ha explicado la vicepresidenta, Gimena Llamedo, que ha instado además al conjunto israelí a abandonar la ronda española. “Sería lo mejor para todos, incluida la propia competición”, explicó en declaraciones que recoge el comunicado oficial.

“No debemos ser impasibles ni indiferentes ante lo que está sucediendo en Gaza. Es una cuestión de conciencia, de mera humanidad”, continuó Llamedo, recordando que en otros conflictos como el de Rusia con Ucrania sí se han tomado medidas vetando la participación de deportistas rusos. “Ya que ahora no se ha actuado de igual forma, pedimos al equipo que se retire. Pensamos que sería la mejor decisión a todos los efectos”, insiste la vicepresidenta asturiana.

Para finalizar, el Gobierno se mostró a favor de las movilizaciones que se están llevando hasta el momento pero hizo una llamada a la prudencia. “Entendemos que se exprese el malestar, pero pedimos que se haga de forma completamente pacífica, sin poner en riesgo la seguridad de los ciclistas ni impedir el desarrollo de La Vuelta, una competición muy importante, con muchísimos seguidores y una larga vinculación con Asturias”, finaliza la nota.