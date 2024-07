Xavi Puig: "Podemos decir con la cabeza alta que el Barça es el mejor equipo del mundo"

El último programa de la temporada de La Posesión, que se realizó en la Casa SEAT, dejó algunos titulares de lo más llamativos. Entre los invitados que se encontraban en el público estaba nada más y nada menos que Xavi Puig, responsable del fútbol femenino del Barça.

El directivo no se cortó y respondió a todas las preguntas de Blanca Sánchez. "Enhorabuena al SPORT y enhorabuena por el programa", arrancó diciendo Xavi Puig dirigiéndose a David Bernabéu, antes de meterse de lleno en el Barça femenino.

"Todos los directivos vamos con la cabeza alta en el Barça. En el femenino tenemos un proyecto al que queremos darle continuidad. Vamos a intentar que el sueño continúe", explicó, aunque dejó claro que no será fácil repetir los éxitos. "No es fácil igualar lo logrado este año, pero esto no ha sido suerte. Nos hace mucha ilusión ser el mejor equipo del mundo. Todo esto no es fácil, hay que trabajar mucho y muy duro".

'Dardo' a las instituciones

Xavi Puig destacó especialmente los logros tanto a nivel deportivo como económico, pero también dejó un recado a las instituciones: "Somos una sección eficiente y estamos en superávit. Queremos continuar así. Lo que más trabajo va a dar está fuera del Barça: Federación, Liga, los propios clubes... Todos tienen que creer que esto ha venido para quedarse".

David Bernabéu no perdonó la oportunidad de preguntarle al directivo por las palabras del presidente del Barça, Joan Laporta, afirmando que el Barça puede abordar el fichaje de Nico Williams. "Creo a Laporta cuando dice que podemos fichar a Nico Williams", sentenció Xavi Puig, antes de entregar una camiseta del Barça como regalo para SPORT.