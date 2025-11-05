Sigue La Posesión especial: Entrenamiento del Barça a puertas abiertas

Este viernes 7 de noviembre a las 10h, regresa La Posesión, en SPORT, con un programa especial. Se reaccionará y comentará el entrenamiento a puertas abiertas que realizara el Barça en el Spotify Camp Nou.

Como es costumbre el espacio será liderado por David Bernabéu que promete una mañana intensa con toda la información blaugrana y el análisis de lo que pueda pasar en las últimas horas. Además, Carlos Monfort, en exclusiva, informará desde el Camp Nou, el minuto a minuto de todos los sucesos que se produzcan.

La nómina de invitados es una sorpresa por lo que no te puedes perder desde las 10hs La Posesion Especial.

