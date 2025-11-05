Sigue La Posesión especial: Entrenamiento del Barça a puertas abiertas
Este viernes 7 de noviembre a partir de las 10h, en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales
Este viernes 7 de noviembre a las 10h, regresa La Posesión, en SPORT, con un programa especial. Se reaccionará y comentará el entrenamiento a puertas abiertas que realizara el Barça en el Spotify Camp Nou.
Como es costumbre el espacio será liderado por David Bernabéu que promete una mañana intensa con toda la información blaugrana y el análisis de lo que pueda pasar en las últimas horas. Además, Carlos Monfort, en exclusiva, informará desde el Camp Nou, el minuto a minuto de todos los sucesos que se produzcan.
La nómina de invitados es una sorpresa por lo que no te puedes perder desde las 10hs La Posesion Especial.
No te olvides de seguir en todas nuestras redes:
- Liverpool - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- André Cury avisa al Barça: 'Estamos esperando una oferta de 50 millones por Vitor Roque
- The New York Times alucina con las cuentas del Barça
- Jorge Mendes se lleva a otra pieza codiciada del Barça
- Síntoma Rashford' en el Barça
- El Barça liquida su millonaria deuda por Lewandowski
- Vuelve el optimismo con Raphinha
- La extraña desaparición de Ansu Fati: 'Cuando está sano, sí puede cambiar partidos