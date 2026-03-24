El programa ‘La Posesión’ alcanza los 100 programas y lo celebra con un especial en Barcelona

El programa ‘La Posesión’ alcanza los 100 programas convertido en una referencia en la cobertura del FC Barcelona. Para celebrar esta cifra, el espacio lo hará bajo un lema que define su evolución y su carácter: “El 100 es nuestro: no celebramos una cifra, reafirmamos quiénes somos”. Un mensaje que marcará el especial que se celebrará el próximo 30 de marzo a las 19:00 horas en el Grand Hyatt Barcelona.Nacido con el objetivo de analizar la actualidad del FC Barcelona, ‘La Posesión’ ha crecido hasta convertirse en una referencia para los aficionados blaugranas. Bajo la conducción de David Bernabéu, el programa ha sabido combinar debate, actualidad y análisis en un formato cercano que conecta con la comunidad culé.

A lo largo de su trayectoria, el espacio ha apostado por salir del estudio y acercarse al público con programas especiales en escenarios emblemáticos de Barcelona, como el Museo Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch, espacios vinculados a Estrella Damm o Casa SEAT. Una evolución que ha reforzado su identidad y su conexión con la ciudad.

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El especial de los 100 programas no solo celebra una cifra redonda, sino también la consolidación de ‘La Posesión’ como uno de los pilares de contenido de SPORT en el entorno digital, en un evento que reunirá análisis, invitados y la última hora del Barça en un escenario a la altura de la ocasión.