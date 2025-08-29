La Posesión vuelve con un especial cierre de mercado
Este lunes 1 de septiembre a partir de las 21h, en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales
Este lunes 1 de septiembre a las 21h, regresa La Posesión, en SPORT, con un programa especial. Coincidiendo con el cierre del mercado de fichajes, la tertulia inicia una nueva temporada cargada de ilusión, debate y nombres propios.
Como es costumbre el espacio será liderado por David Bernabéu que promete una noche intensa con toda la información en clave mercato y el análisis de lo que pueda pasar en las últimas horas. Además, Denís Iglesias, en exclusiva, informará desde la sede de La Liga, en Madrid, el minuto a minuto de todas las inscripciones y movimientos oficiales que se produzcan antes del cierre de mercado.
La nómina de invitados promete: en la primera franja, 21h – 22:30h, estarán Ferran Correas y Junior Minguella, dos voces autorizadas para analizar el presente y futuro del Barça. A partir de las 22:30h y hasta la medianoche, tomarán el relevo Lluís Carrasco y Alex Pintanel, que hablarán de toda la actualidad y el comienzo de La Liga.
