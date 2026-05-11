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La Posesión: Especial Rúa de los Campeones

A partir de las 17h, sigue la rúa de los Campeones con SPORT en una edición especial de La Posesión

SPORT.es

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Tras la conquista del título de Liga, La Posesión vuelve en directo con la celebración del título del FC Barcelona. El conjunto azulgrana saldrá a las calles de la Ciudad Condal para celebrar con su afición su 29ª campeonato doméstico en un ya tradicional paseo en autocar que arrancará a las 17h desde el Spotify Camp Nou. Con David Bernabeu desde el plató y varios enviados especiales en diferentes puntos de la ciudad, -además de colaboradores habituales como Toni Freixa, Lluís Carrasco, Alex Delmas, Jofre Mateu y un largo etcétera- viviremos todo lo que suceda en esta jornada especial.

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