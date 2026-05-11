La Posesión: Especial Rúa de los Campeones
A partir de las 17h, sigue la rúa de los Campeones con SPORT en una edición especial de La Posesión
Tras la conquista del título de Liga, La Posesión vuelve en directo con la celebración del título del FC Barcelona. El conjunto azulgrana saldrá a las calles de la Ciudad Condal para celebrar con su afición su 29ª campeonato doméstico en un ya tradicional paseo en autocar que arrancará a las 17h desde el Spotify Camp Nou. Con David Bernabeu desde el plató y varios enviados especiales en diferentes puntos de la ciudad, -además de colaboradores habituales como Toni Freixa, Lluís Carrasco, Alex Delmas, Jofre Mateu y un largo etcétera- viviremos todo lo que suceda en esta jornada especial.
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