La Posesión: Especial Rúa de los Campeones

Tras la conquista del título de Liga, La Posesión vuelve en directo con la celebración del título del FC Barcelona. El conjunto azulgrana saldrá a las calles de la Ciudad Condal para celebrar con su afición su 29ª campeonato doméstico en un ya tradicional paseo en autocar que arrancará a las 17h desde el Spotify Camp Nou. Con David Bernabeu desde el plató y varios enviados especiales en diferentes puntos de la ciudad, -además de colaboradores habituales como Toni Freixa, Lluís Carrasco, Alex Delmas, Jofre Mateu y un largo etcétera- viviremos todo lo que suceda en esta jornada especial.