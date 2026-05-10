La Posesión: Especial Clásico en directo

Día de Clásico, día de posible alirón del FC Barcelona y, desde SPORT, como no podía ser de otra manera, estaremos siguiéndolo todo en directo a través de La Posesión. A partir de las 19:45h, cuando se conozca la alineación de los dos equipos, conectaremos en directo con el Spotify Camp Nou y analizaremos la previa del decisivo duelo. Posteriormente, cuando el árbitro pite el final del encuentro, retomaremos el directo con las reacciones al resultado del Clásico y del más que posible alirón blaugrana. Todo, con David Bernabeu a los mandos y numerosos invitados para un programa de auténtico lujo.