La Posesión Especial cierre de mercado de fichajes, en directo
Este lunes 1 de septiembre a partir de las 21h, en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales
Sigue en directo el 'Especial Cierre de mercado' de La Posesión en SPORT. El lunes 1 de septiembre a partir de las 21h la tertulia más barcelonista celebra el comienzo de una nueva temporada con sorpresas, invitados especiales y mucho debate.
La temporada merece un programa especial, que conducirá David Bernabeu. Todo con el buen ambiente de siempre y la mejor información blaugrana, con alguna noticia especial en clave 'Mercato'.
