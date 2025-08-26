Suscripción

La Posesión Especial cierre de mercado de fichajes, en directo

Este lunes 1 de septiembre a partir de las 21h, en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales

Sigue en directo el 'Especial Cierre de mercado' de La Posesión en SPORT. El lunes 1 de septiembre a partir de las 21h la tertulia más barcelonista celebra el comienzo de una nueva temporada con sorpresas, invitados especiales y mucho debate.

La temporada merece un programa especial, que conducirá David Bernabeu. Todo con el buen ambiente de siempre y la mejor información blaugrana, con alguna noticia especial en clave 'Mercato'.

