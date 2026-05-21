La Posesión Especial Champions femenina: ¡A por la cuarta!
La Posesión se viste de gala con motivo de la previa de la final de la Champions League femenina. A partir de las 18:30h haremos un programa especial con toda la información del Barça-Olympique Lyonnes y muchos invitados de lujo
La Posesión no falla a su cita con la Champions femenina. Este jueves, a partir de las 18:30h, emitimos un especial con lo mejor de la previa del Barça-Olympique Lyonnes del próximo sábado en el Estadio Ulleval de Oslo. David Bernabeu y Maria Tikas dirigen un programa en el que acudirán como invitados Marc Vivés -director deportivo del Barça femenino- y Lluís Cortés, extécnico azulgrana. Con Gemma Mallorca (TV3) y Anna Palet (SER) como tertulianas y más sorpresas. Todo, como siempre, a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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