La Posesión Especial Champions femenina: ¡A por la cuarta!

La Posesión no falla a su cita con la Champions femenina. Este jueves, a partir de las 18:30h, emitimos un especial con lo mejor de la previa del Barça-Olympique Lyonnes del próximo sábado en el Estadio Ulleval de Oslo. David Bernabeu y Maria Tikas dirigen un programa en el que acudirán como invitados Marc Vivés -director deportivo del Barça femenino- y Lluís Cortés, extécnico azulgrana. Con Gemma Mallorca (TV3) y Anna Palet (SER) como tertulianas y más sorpresas. Todo, como siempre, a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales.