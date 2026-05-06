La Posesión Especial Barça-Madrid: Un Clásico para la historia

Por primera vez el Barça puede proclamarse campeón de Liga en un Clásico y celebrar el título en la cara de su máximo rival. Con la baja de Lamine Yamal, pero un equipo prácticamente de lujo, los de Flick intentarán poner el broche de oro a un campeonato en el que han sido muy superiores. Enfrente, el Madrid de Arbeloa -con la duda de Mbappé- tratará de retrasar el alirón blaugrana al menos una jornada más y evitar la humillación de ver cómo le ganan el título en los morros.

Para este Clásico para la historia, como es habitual en la previa de este tipo de partidos, haremos una La Posesión especial, en la que analizaremos todo al más mínimo detalle . Será este jueves a partir de las 18:30h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales, con David Bernabeu a los mandos y numerosos tertulianos y colaboradores de lujo como Lluís Carrasco, Víctor Lozano, Alex Delmas, Siro López, Ferran Correas... ¡No os lo perdáis!