Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PiquéBOECarrerasCarné de conducirJulián ÁlvarezDónde ver Barcelona NantesFinal 8 Hockey PatinesSimeoneFinal Four EuroligaQuinta plaza ChampionsSuperordenador OPTACarlos AlcarazFinal ChampionsÚltima final Champions ArsenalMapi LeónMbappéClasificación La VueltaVuelta a España femenina Etapa 4Real Madrid femeninoLesión AlcarazRafa Jódar RomaHorarios MotoGPRefugio ViniciusDescenso LaLigaEspaña Europeo sub-17Barcelona Final Champions FemeninaSorteo Masters 1000 RomaUFCGiro ItaliaDGTMikel ArtetaAlexia PutellasPS Store
instagramlinkedin

La Posesión Especial Barça-Madrid: Un Clásico para la historia

Este jueves, a partir de las 18:30h, una edición especial de La Posesión como previa al Clásico de este próximo domingo

El Clásico, protagonista de La Posesión

El Clásico, protagonista de La Posesión / SPORT.es

SPORT.es

Por primera vez el Barça puede proclamarse campeón de Liga en un Clásico y celebrar el título en la cara de su máximo rival. Con la baja de Lamine Yamal, pero un equipo prácticamente de lujo, los de Flick intentarán poner el broche de oro a un campeonato en el que han sido muy superiores. Enfrente, el Madrid de Arbeloa -con la duda de Mbappé- tratará de retrasar el alirón blaugrana al menos una jornada más y evitar la humillación de ver cómo le ganan el título en los morros.

Para este Clásico para la historia, como es habitual en la previa de este tipo de partidos, haremos una La Posesión especial, en la que analizaremos todo al más mínimo detalle . Será este jueves a partir de las 18:30h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales, con David Bernabeu a los mandos y numerosos tertulianos y colaboradores de lujo como Lluís Carrasco, Víctor Lozano, Alex Delmas, Siro López, Ferran Correas... ¡No os lo perdáis!

TEMAS