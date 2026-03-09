La Posesión especial 15M, para seguir en directo las elecciones del Barça

SPORT refuerza su cobertura de las elecciones del FC Barcelona con un programa especial de La Posesión, que permitirá seguir y analizar en directo una de las jornadas más decisivas para el futuro del club. El espacio, presentado por David Bernabeu, arrancará a partir de las 20:00 horas con un formato ampliado centrado exclusivamente en el análisis de los resultados y sus consecuencias deportivas e institucionales.

El especial contará con dos mesas de debate formadas por periodistas y analistas vinculados a la actualidad blaugrana. En la primera participarán Lluis Pastor, Iván San Antonio y Ferran Correas, quienes analizarán la participación, la lectura de los resultados y el nuevo escenario que se abre en el Barça tras las elecciones. La segunda mesa estará integrada por Lluis Carrasco y Carles Fité, centrada en el impacto social, comunicativo y estratégico que tendrá la nueva presidencia en el presente y futuro del club. Además de más invitados sorpresa.

Durante el programa se ofrecerán valoraciones en caliente, análisis inmediato de los datos y conexiones informativas para interpretar cada movimiento de la noche electoral. ‘La Posesión’ se consolida así como uno de los grandes espacios de referencia de SPORT para entender la actualidad del FC Barcelona más allá del resultado, poniendo el foco en las claves que marcarán la nueva etapa blaugrana.