La Posesión 4x03: Lamine revoluciona LaLiga y el Balón de Oro

Con la resaca del triunfo liguero del Barça ante el Levante (2-4), los azulgranas mantienen su pleno de victorias y siguen líderes de LaLiga. Un nuevo triunfo que refuerza la confianza del equipo de Hansi Flick, con Lamine Yamal como gran protagonista tras su doblete.

La Posesión regresa este lunes / SPORT.es

Lo hablaremos todo en La Posesión, con Jaume Marcet y Santi Ovalle como tertulianos y David Bernabéu a los mandos.

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