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La Posesión 4x03: Lamine revoluciona LaLiga y el Balón de Oro

La Posesión refuerza su cobertura semanal en la web de SPORT incorporando análisis específicos después de cada jornada importante de la máxima competición europea de clubes

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Con la resaca del triunfo liguero del Barça ante el Levante (2-4), los azulgranas mantienen su pleno de victorias y siguen líderes de LaLiga. Un nuevo triunfo que refuerza la confianza del equipo de Hansi Flick, con Lamine Yamal como gran protagonista tras su doblete.

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Lo hablaremos todo en La Posesión, con Jaume Marcet y Santi Ovalle como tertulianos y David Bernabéu a los mandos.

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