La Posesión 4x03: Lamine revoluciona LaLiga y el Balón de Oro
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Con la resaca del triunfo liguero del Barça ante el Levante (2-4), los azulgranas mantienen su pleno de victorias y siguen líderes de LaLiga. Un nuevo triunfo que refuerza la confianza del equipo de Hansi Flick, con Lamine Yamal como gran protagonista tras su doblete.
Lo hablaremos todo en La Posesión, con Jaume Marcet y Santi Ovalle como tertulianos y David Bernabéu a los mandos.
Todo, a partir de las 18:30h en directo en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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