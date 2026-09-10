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La Posesión 4x02: El Barça vuela hacia la sexta

Este jueves, a partir de las 18:30h, La Posesión vuelve para hablar de la primera jornada de Champions

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¡Vuelve La Posesión con su primera edición post-Champions de la temporada!

El Barça arrancó de la mejor manera posible la Champions

El Barça arrancó de la mejor manera posible la Champions / SPORT.es

El Barça arrancó su camino en la máxima competición europea con una "manita" al Feyenoord, en un partidazo en el que Raphinha y Lamine Yamal fueron protagonistas con actuaciones espectaculares. En este programa también pondremos el foco en la situación que se vive en el entorno del Real Madrid y analizaremos todo lo que nos ha dejado esta primera jornada de la UEFA Champions League.

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Para ello, contaremos con Joan Prats, Jofre Mateu y Jordi Ferrón, además de diferentes conexiones para conocer de primera mano todo lo que ha ocurrido en esta primera jornada europea. Todo, con David Bernabeu a los mandos y en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales. ¡Os esperamos!

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