La Posesión 4x02: El Barça vuela hacia la sexta
Este jueves, a partir de las 18:30h, La Posesión vuelve para hablar de la primera jornada de Champions
¡Vuelve La Posesión con su primera edición post-Champions de la temporada!
El Barça arrancó su camino en la máxima competición europea con una "manita" al Feyenoord, en un partidazo en el que Raphinha y Lamine Yamal fueron protagonistas con actuaciones espectaculares. En este programa también pondremos el foco en la situación que se vive en el entorno del Real Madrid y analizaremos todo lo que nos ha dejado esta primera jornada de la UEFA Champions League.
Para ello, contaremos con Joan Prats, Jofre Mateu y Jordi Ferrón, además de diferentes conexiones para conocer de primera mano todo lo que ha ocurrido en esta primera jornada europea. Todo, con David Bernabeu a los mandos y en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales. ¡Os esperamos!
- Barcelona - Feyenoord en directo hoy: la previa, las alineaciones y las novedades del partido de la Champions 2026/27
- Reacciones y polémica del Barça - Feyenoord de Champions League
- Cinco fichajes, deuda cero: el Barça acaba de pagarlos
- Rodri llamó a Gayà para disculparse
- Alcaraz - Shelton hoy en directo: cuartos de final del US Open 2026 en vivo
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
- Edu Aguirre señala el gran problema del Real Madrid: 'No va a ganar títulos así
- Tres ausencias en el estreno del Barça en la Champions