La Posesión 4x01: El Barça arrasa... y le saca la careta a Mou

Vuelve La Posesión. Un año más, y ya van cuatro, la tertulia barcelonista por excelencia regresa a la web de SPORT y a todas nuestras redes sociales para ofrecerte el mejor análisis de la actualidad del Barça en clave LaLiga y Champions. Este año, no solo tendréis una edición de La Posesión cada lunes a partir de las 18:30h, sino también habrá una Posesión especial post-jornada de Champions después de cada gran partido de la máxima competición de clubes.

Para arrancar el curso este lunes nos visitan Lluís Carrasco y Toni Freixa con la intención de analizar el arranque perfecto del Barça de Flick en Liga y el pinchazo del Real Madrid ante el Betis que ha empezado a mostrar la verdadera cara del 'nuevo Mourinho'. Todo, con David Bernabeu a los mandos y en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales. ¡Os esperamos!