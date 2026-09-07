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La Posesión 4x01: El Barça arrasa... y le saca la careta a Mou

La Posesión refuerza su cobertura semanal en la web de SPORT incorporando análisis específicos después de cada jornada importante de la máxima competición europea de clubes

La Posesión regresa este lunes

La Posesión regresa este lunes / SPORT.es

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Vuelve La Posesión. Un año más, y ya van cuatro, la tertulia barcelonista por excelencia regresa a la web de SPORT y a todas nuestras redes sociales para ofrecerte el mejor análisis de la actualidad del Barça en clave LaLiga y Champions. Este año, no solo tendréis una edición de La Posesión cada lunes a partir de las 18:30h, sino también habrá una Posesión especial post-jornada de Champions después de cada gran partido de la máxima competición de clubes.

Para arrancar el curso este lunes nos visitan Lluís Carrasco y Toni Freixa con la intención de analizar el arranque perfecto del Barça de Flick en Liga y el pinchazo del Real Madrid ante el Betis que ha empezado a mostrar la verdadera cara del 'nuevo Mourinho'. Todo, con David Bernabeu a los mandos y en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales. ¡Os esperamos!

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