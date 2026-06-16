La Posesión 3x42: El límite del Barça por Julián... y los tres 'Planes B' a día de hoy
Este martes, a partir de las 17h, cerramos la temporada en La Posesión con mucha actualidad blaugrana, mundialista y de 'mercato'
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
SPORT.es
La temporada de 'La Posesión' llega a su fin. Y lo hace con un último programa este martes en el que repasaremos la actualidad del Barça en clave Mundial, pero también en clave de futuro. Con varios nombres con protagonismo en estas primeras semanas de mercado de fichajes. ¿Habrá más ofertas por Julián? ¿Qué alternativas maneja el Barça? ¿Qué sabemos de las salidas?
De todo esto hablaremos con Ferran Correas y Sergi de Juan, invitados al último programa del curso. Todo, con David Bernabeu a los mandos a partir de las 17h de la tarde en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
- Topuria vs Gaethje: resultado, resumen y highlights de la pelea en UFC Casa Blanca
- Salen a la luz las millonarias cifras que paga el Madrid en el fichaje de Marc Cucurella
- Desvelan las cifras de escándalo del fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid
- España - Cabo Verde, en directo hoy: el debut de la selección en el Mundial 2026, en vivo
- Dónde ver la pelea de Topuria vs Gaethje en UFC hoy en diferido y por streaming en España
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite usar un garaje como trastero, siempre y cuando se cumpla un requisito clave
- Reacciones y polémica del España - Cabo Verde del Mundial