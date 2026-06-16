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La Posesión 3x42: El límite del Barça por Julián... y los tres 'Planes B' a día de hoy

Este martes, a partir de las 17h, cerramos la temporada en La Posesión con mucha actualidad blaugrana, mundialista y de 'mercato'

Julián... y sus posibles 'planes B', protagonistas de la última posesión del curso

Julián... y sus posibles 'planes B', protagonistas de la última posesión del curso / SPORT.es

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La temporada de 'La Posesión' llega a su fin. Y lo hace con un último programa este martes en el que repasaremos la actualidad del Barça en clave Mundial, pero también en clave de futuro. Con varios nombres con protagonismo en estas primeras semanas de mercado de fichajes. ¿Habrá más ofertas por Julián? ¿Qué alternativas maneja el Barça? ¿Qué sabemos de las salidas?

De todo esto hablaremos con Ferran Correas y Sergi de Juan, invitados al último programa del curso. Todo, con David Bernabeu a los mandos a partir de las 17h de la tarde en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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