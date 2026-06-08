La Posesión 3x41: Todos los caminos llevan a Bernardo Silva
Este lunes, nuevo programa de La Posesión con novedades de 'mercato' en clave blaugrana
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Lunes de Posesión y de 'mercato'. La tertulia más barcelonista de SPORT llega esta semana con novedades de futuro, con Bernardo Silva y Julián de protagonistas. Pero no serán los únicos nombres: Casadó, Balde, Cucurella... y cómo no, el de Florentino Pérez tras su victoria electoral y el de Lamine Yamal tras sus confesiones en Youtube en plena recuperación de su delicada lesión. Todo, con David Bernabeu a los mandos y Jaume Marcet y Juanjo Brau como invitados. A partir de las 18:30h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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