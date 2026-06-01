La Posesión 3x40: 'F5' al fichaje de Julián Álvarez por el Barça
Este lunes 'La Posesion' actualiza los casos de mercado blaugrana tras el fichaje de Anthony Gordon
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Lunes de La Posesión con nuevas noticias de 'mercato' en clave blaugrana. Tras la llegada de Anthony Gordon la actualidad se centra en dos nombres propios: Bernardo Silva y Julián Álvarez... sin olvidarnos de otros como Harry Kane o Joao Cancelo. De todo ello hablaremos este lunes con Carles Sans (Tricicle) y Carles Planchart. Será, a partir de las 18:30h con David Bernabeu en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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