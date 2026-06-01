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La Posesión 3x40: 'F5' al fichaje de Julián Álvarez por el Barça

Este lunes 'La Posesion' actualiza los casos de mercado blaugrana tras el fichaje de Anthony Gordon

'F5' al fichaje de Julián Álvarez por el Barça

'F5' al fichaje de Julián Álvarez por el Barça / SPORT.es

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Lunes de La Posesión con nuevas noticias de 'mercato' en clave blaugrana. Tras la llegada de Anthony Gordon la actualidad se centra en dos nombres propios: Bernardo Silva y Julián Álvarez... sin olvidarnos de otros como Harry Kane o Joao Cancelo. De todo ello hablaremos este lunes con Carles Sans (Tricicle) y Carles Planchart. Será, a partir de las 18:30h con David Bernabeu en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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