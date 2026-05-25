La Posesión 3x39: La locura de Gavi, el misterio del 9... y atentos a dos centrales
Este lunes, a partir de las 18:30h, un nuevo programa de La Posesión
Lunes de La Posesión. A pesar de que en algunos puntos de España es festivo, La Posesión no descansa tras la última jornada del campeonato de liga. Y viene este lunes con más temas que nunca: la lista de De la Fuente con ocho azulgranas, el futuro del '9' del Barça y dos nombres que encajarían en la posición de central una vez el nombre de Bastoni ha perdido fuerza. Con Alfredo Martínez y Damià López como invitados y, como siempre, David Bernabeu a los mandos. A partir de las 18:30h en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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