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La Posesión 3x37: El dilema del '9' en el Barça

Este lunes, La Posesión vuelve con la resaca del adiós de Lewandowski y la penúltima jornada liguera

Lewandowski, uno de los nombres propios de los que hablaremos en La Posesión

Lewandowski, uno de los nombres propios de los que hablaremos en La Posesión / SPORT.es

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Un '9' que se va, Robert Lewandowski. Un '9' que tendrá que renovar, Ferran Torres. Y un '9' que tendrá que llegar para suplir la baja del polaco. Sobre los dos nombres propios y las alternativas hablaremos en La Posesión este lunes a partir de las 18:30h con David Bernabeu a los mandos y la dupla Carlos Monfort - Bernat Soler como tertulianos. Como siempre, en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales

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