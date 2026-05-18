La Posesión 3x37: El dilema del '9' en el Barça

Un '9' que se va, Robert Lewandowski. Un '9' que tendrá que renovar, Ferran Torres. Y un '9' que tendrá que llegar para suplir la baja del polaco. Sobre los dos nombres propios y las alternativas hablaremos en La Posesión este lunes a partir de las 18:30h con David Bernabeu a los mandos y la dupla Carlos Monfort - Bernat Soler como tertulianos. Como siempre, en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales