Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FermínCarvajalBarça AtenasRiquelmeRashfordJorge MartínÁlex MárquezGuardiolaXabi AlonsoGonzalo BernardosDescenso LaLigaCalculadora descensoCiclistasLesión Ferran TorresCuándo juega el BarcelonaGiro Italia hoyClasificación Giro ItaliaReciclar ropaShakiraConcierto Bad BunnyBizumPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

La Posesión 3x34: El dilema del '9' en el Barça

Este lunes, vuelve La Posesión con la 'resaca' de la penúltima jornada de Liga y del adiós de Lewandowski

SPORT.es

SPORT.es

Un '9' que se va, Robert Lewandowski. Un '9' que tendrá que renovar, Ferran Torres. Y un '9' que tendrá que llegar para suplir la baja del polaco. Sobre los dos nombres propios y las alternativas hablaremos en La Posesión este lunes a partir de las 18:30h con David Bernabeu a los mandos y la dupla Carlos Monfort - Bernat Soler como tertulianos. Como siempre, en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL