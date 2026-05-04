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La Posesión 3x33: Casi alirón... y el futuro del 'Tiburón'

Este lunes, La Posesión analiza la victoria de Barça y Madrid a una jornada del Clásico, en la que la Liga puede decidirse definitivamente

Ferran Torres, protagonista del triunfo blaugrana en Pamplona

Ferran Torres, protagonista del triunfo blaugrana en Pamplona / SPORT.es

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Lunes de Posesión, lunes de 'resaca' futbolera del fin de semana. Las victoria del Barça en Pamplona y del Real Madrid en Cornellà-El Prat dejan la liga a un paso de definirse. El Clásico del próximo domingo podría vivir el alirón blaugrana en caso de victoria o empate de los de Flick. Mientras tanto, analizaremos lo sucedido y hablaremos del futuro de uno de los goleadores del Barça ante Osasuna: Ferran Torres. Será todo con David Bernabeu a los mandos y Bassel Tabbal e Ivan San Antonio como tertulianos. A partir de las 18:30h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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