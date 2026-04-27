La Posesión 3x32: Están pasando cosas con Julián Álvarez

Lunes de La Posesión, lunes de repasar con David Bernabeu toda la actualidad blaugrana a partir de las 18:30h en SPORT. En esta ocasión, el protagonismo será triple: para la victoria del Barça en Getafe que deja a los de Flick con la liga más cerca que nunca, para el Real Madrid de Mbappé en fase de hundimiento y para un Julián Álvarez que vuelve a estar en boca de todos por su posible fichaje por el Barça.

De todo ello hablaremos con Álex Pintanel y Joan Batllori a partir de las 18:30h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.