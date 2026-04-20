La Posesión 3x31: Julián, SÍ o SÍ
Este lunes, un nuevo programa de 'La Posesión', con protagonismo para el mercado de fichajes del Barça
SPORT.es
Lunes de La Posesión. No ha habido liga este fin de semana, pero la actualidad futbolística sigue al rojo vivo en una semana en la que habrá doble ración de fútbol, con partidos entre semana y fin de semana. Repasaremos cómo está, a día de hoy, el mercado de fichajes del Barça y los primeros movimientos al respecto. También hablaremos de lo que viene por delante y de muchos más temas de actualidad futbolística. Todo, como siempre, con David Bernabeu a los mandos y Albert Fernández (Gol TV) y Jaume Marcet como tertulianos de lujo. A partir de las 18:30h, en directo desde SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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