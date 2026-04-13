La Posesión 3x30: Lamine, ¡frota la lámpara!
Este lunes, a una hora antes de la habitual por la rueda de prensa previa al Atlético-Barça, arranca La Posesión
SPORT.es
Este lunes vuelve La Posesión a partir de las 17h de la tarde. Aprovechando las ruedas de prensa de Lamine Yamal y Hansi Flick previas al Atlético de Madrid - Barça de Champions abrimos directo en La Posesión antes de la hora habitual. Hablaremos del intento de remontada blaugrana, de la resaca liguera del fin de semana -con el Barça más líder- y de mucho más con David Bernabéu a los mandos y Jofre Mateu y Francesc Latorre (TV3) como tertulianos.
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