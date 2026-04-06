La Posesión 3x29: Lamine quiere vengar a la 'MSN'
Este lunes, a partir de las 18:30h, un nuevo programa de La Posesión
SPORT.es
Con la resaca del triunfo liguero del Barça en el Metropolitano que deja los azulgranas con más de medio título en el bolsillo, llega un nuevo duelo Barça-Atlético de Champions League. Una eliminatoria que el Barça no consiguió superar ninguna de las dos veces anteriores, con el Tata Martino en la 13-14 y la 'MSN' y Luis Enrique a los mandos en la 2015-16. Ahora, con Lamine Yamal a la cabeza, el conjunto azulgrana quiere romper con esa racha negativa.
Lo hablaremos todo en La Posesión, con Alfredo Martínez y Joan Prats como tertulianos y David Bernabéu a los mandos. Todo, a partir de las 18:30h en directo en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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