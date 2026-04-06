La Posesión 3x29: Lamine quiere vengar a la 'MSN'

Con la resaca del triunfo liguero del Barça en el Metropolitano que deja los azulgranas con más de medio título en el bolsillo, llega un nuevo duelo Barça-Atlético de Champions League. Una eliminatoria que el Barça no consiguió superar ninguna de las dos veces anteriores, con el Tata Martino en la 13-14 y la 'MSN' y Luis Enrique a los mandos en la 2015-16. Ahora, con Lamine Yamal a la cabeza, el conjunto azulgrana quiere romper con esa racha negativa.

Lo hablaremos todo en La Posesión, con Alfredo Martínez y Joan Prats como tertulianos y David Bernabéu a los mandos. Todo, a partir de las 18:30h en directo en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.