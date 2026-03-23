La Posesión 3x27: Entre 'SuperGarcia' y el 'mercato' que viene en el Barça

Lunes de Posesión con mucha tela por cortar. El triunfo del Barça ante el Rayo Vallecano -con un gran Joan Garcia- y la victoria polémica del Real Madrid ante el Atlético de Madrid centrarán gran parte de la edición 99 de la tertulia más barcelonista. Todo eso, sin olvidarnos de lo que viene por delante en clave mercado de fichajes para el conjunto azulgrana, ya que daremos nuevas informaciones al respecto. Como siempre, con David Bernabeu a los mandos y la presencia como invitados de Jordi Martí (SER) y Josep Soldado (La Sexta) a partir de las 18:30h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.