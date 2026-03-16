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La Posesión 3x26: Así ha ido la resaca electoral en el Barça

Este lunes, a partir de las 18:30h, La Posesión explica cómo ha ido el día después de las elecciones en Can Barça... sin olvidar el partido clave del miércoles ante el Newcastle

La 'resaca' electoral, protagonista de La Posesión

La 'resaca' electoral, protagonista de La Posesión / SPORT.es

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Día de 'resaca' electoral en el Barça y en La Posesión. En la tertulia barcelonista por excelencia analizamos la victoria contundente de Joan Laporta en los comicios blaugranas y lo que puede dar de sí en los próximos días. Todo, sin perder de vista el partido trascendental que disputarán en apenas dos días Barça y Newcastle por una plaza en los cuartos de final de la Champions. Todo, con David Bernabeu a los mandos y dos invitados de lujo como Joan Gaspart y Berta Brau. Como siempre, a partir de las 18:30h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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