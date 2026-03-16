La Posesión 3x26: Así ha ido la resaca electoral en el Barça

Día de 'resaca' electoral en el Barça y en La Posesión. En la tertulia barcelonista por excelencia analizamos la victoria contundente de Joan Laporta en los comicios blaugranas y lo que puede dar de sí en los próximos días. Todo, sin perder de vista el partido trascendental que disputarán en apenas dos días Barça y Newcastle por una plaza en los cuartos de final de la Champions. Todo, con David Bernabeu a los mandos y dos invitados de lujo como Joan Gaspart y Berta Brau. Como siempre, a partir de las 18:30h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.