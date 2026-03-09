La Posesión 3x25: Xavi incendia las elecciones
Lunes de Posesión, previa al duelo de Champions contra el Newcastle y en pleno fragor electoral. Todo, a partir de las 18:30h
SPORT.es
Semana clave para el barcelonismo. Por la ida de los octavos de final de Champions de este martes ante el Newcastle y por la celebración de las elecciones a la presidencia del Barça el domingo 15 de marzo. Hablaremos de todo ello con Lluís Carrasco y Joan Soler, futuro vicepresidente deportivo si Joan Laporta gana las elecciones. Todo, con David Bernabeu a los mandos a partir de las 18:30h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
- El Real Madrid de Florentino pasa de un superávit de 213 millones a un agujero de 312 millones
- En Turquía lo tienen claro: 'Arda Güler no tiene mucho futuro en el Real Madrid; no puede aceptar la mediocridad
- El Barça confirma su plan con Gavi: ¡entra en la convocatoria para Newcastle!
- Salen a la luz imágenes más picantes de Mbappé y Ester Expósito: ¡Expareja de Vinicius!
- Flick confirmó el motivo de la sustitución de Marc Bernal
- Maldini alucina con la victoria del Barça en San Mamés: 'Estaban atascados
- Lesión de Carreras: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
- Oficial: Alonso no se ha retirado en Australia por un fallo del motor Honda