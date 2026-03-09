Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Posesión 3x25: Xavi incendia las elecciones

Lunes de Posesión, previa al duelo de Champions contra el Newcastle y en pleno fragor electoral. Todo, a partir de las 18:30h

Semana clave para el barcelonismo. Por la ida de los octavos de final de Champions de este martes ante el Newcastle y por la celebración de las elecciones a la presidencia del Barça el domingo 15 de marzo. Hablaremos de todo ello con Lluís Carrasco y Joan Soler, futuro vicepresidente deportivo si Joan Laporta gana las elecciones. Todo, con David Bernabeu a los mandos a partir de las 18:30h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

