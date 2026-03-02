La Posesión 3x24: 1% posibilidades, 99% fe... ¿y 0% de pacto electoral?
Este lunes 2 de marzo La Posesión hablará, como no puede ser de otra manera, de la entrega de las firmas de los precandidatos a la presidencia del Barça y de las opciones del conjunto azulgrana de remontar ante el Atlético
Lunes de La Posesión con doble foco de actualidad. Por un lado, la entrega de las firmas de los precandidatos a la presidencia del Barça que seguiremos en directo a partir de las 18:30h desde el Camp Nou. Por otro, la previa del decisivo choque de semifinales de la Copa del Rey, en el que el Barça lo tiene muy difícil... pero no imposible a pesar del 4-0 de la ida. Todo, con David Bernabeu a los mandos y al dúo futbolero formado por Àlex Delmàs y Jordi Ferron a partir de las 18:30 en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
