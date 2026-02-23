La Posesión 3x23: La campaña electoral se embarra
Este lunes, a partir de las 18:30h, visita La Posesión el precandidato Xavi Vilajoana en un momento en el que la campaña electoral sube de intensidad
SPORT.es
La denuncia a Joan Laporta por parte de un socio ha elevado la dureza de la campaña electoral en Can Barça cuando quedan unos días para finalizar la recogida de firmas. Este lunes 23 de febrero visita La Posesión uno de los precandidatos: Xavi Vilajoana, que hablará de su proyecto y de la actualidad blaugrana en un fin de semana en el que los de Flick se han vuelto a colocar en el liderato de LaLiga. Todo, con David Bernabeu a los mandos y Santi Ovalle como tertuliano. En directo, a partir de las 18:30h, en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
