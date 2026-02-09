La Posesión 3x21 - Arranca la carrera electoral: ¿Quién se sentará en el trono del Barça?

Laporta ya no es presidente del Barça. Es la noticia del día y el arranque oficial de la campaña electoral para las elecciones del Barça del próximo 15 de marzo. De todo ello hablaremos con Marc Ciria, precandidato a la presidencia blaugrana y que abrirá la ronda de precandidatos que visitarán La Posesión las próximas semanas. Cómo no, también hablaremos del doble triunfo de Barça y Madrid en la última jornada, así como de varios nombres propios en clave mercado blaugrana. Todo, con David Bernabéu a los mandos a partir de las 18:30h en directo.