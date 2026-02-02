La Posesión 3x20: ¿El mejor Frenkie ha llegado para quedarse?
Este lunes, a partir de las 18:30, analizamos en directo lo que ha dado de sí la victoria del Barça ante el Elche y la polémica vivida en el Madrid - Rayo
Lunes de Posesión, lunes de resaca liguera de un fin de semana en el que el Barça dio un golpe sobre la mesa a nivel futbolístico... y el Madrid volvió a sobrevivir con ayudas arbitrales. El triunfo polémico ante el Rayo será uno de los puntos que trataremos en La Posesión de hoy, junto con el nombre propio de Frenkie de Jong, uno de los protagonistas del triunfo blaugrana en el Martínez Valero. Todo, como siempre, en directo a través de las 18:30h. con David Bernabeu a los mandos y Lluís Carrasco y Marta Ramon como tertulianos.
