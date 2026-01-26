Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Posesión 3x19: Lluvia en el Camp Nou, magia de Lamine y alerta Champions

Este lunes vuelve La Posesión, con la resaca de la doble victoria de Barça y Real Madrid en una semana clave para la Champions

SPORT.es

La Posesión vuelve este lunes con toda la resaca liguera del fin de semana. Una jornada pasada por agua en Barcelona, pero que tiene un protagonista claro: Lamine Yamal y el golazo que cerró la victoria ante el Oviedo. El Madrid, por su parte, no falló en Villarreal con un doblete de Mbappé. De todo eso y con una semana marcada por la Champions, hablaremos a partir de las 18:30h en directo. Con David Bernabéu a los mandos y Alfredo Martínez y Alex Pintanel como invitados

