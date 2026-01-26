La Posesión 3x19: Lluvia en el Camp Nou, magia de Lamine y alerta Champions

La Posesión vuelve este lunes con toda la resaca liguera del fin de semana. Una jornada pasada por agua en Barcelona, pero que tiene un protagonista claro: Lamine Yamal y el golazo que cerró la victoria ante el Oviedo. El Madrid, por su parte, no falló en Villarreal con un doblete de Mbappé. De todo eso y con una semana marcada por la Champions, hablaremos a partir de las 18:30h en directo. Con David Bernabéu a los mandos y Alfredo Martínez y Alex Pintanel como invitados